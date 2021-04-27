В Україні почали щеплювати проти коронавірусу людей, старших за 65 років

Про це передає пресслужба МОЗ.

“В Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19 людей старших 65 років. Пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок”, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зауважили, що громадяни цієї вікової категорії можуть записатися на вакцинацію безпосередньо у найближчому пункті щеплення.