Про повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.
Тестування розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50.
Зайти до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності наступних документів:
- оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО.
Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.
Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:
- Частина “Розуміння мови на слух (аудіювання)” містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
- Частина “Читання” містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
- Частина “Використання мови” містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.
- Частина “Письмо” містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.
На виконання завдань частини “Розуміння мови на слух (аудіювання)” дається 30 хвилин. Учасникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту повторюватиметься двічі. У записі передбачені паузи – це дозволить абітурієнтам ознайомитися з формулюваннями тестових завдань і виконати їх у зошиті. Після прослуховування усіх записів учасникам тестування буде також надано час (до 10 хвилин) для перенесення відповідей на тестові завдання з аудіювання у бланк А.
Далі абітурієнти зможуть виконувати завдання наступних частин у довільному порядку.
- У п’ятницю, 21 травня, в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року. Розклад тестувань узгодили ще у вересні минулого року.