Про це повідомляє у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Виплати здійснюються тим, хто подав заявки в перший день. Фінансову підтримку вже отримали майже 500 тисяч українців. Кошти надходитимуть для тих, хто залишив заявку, по черзі.
Михайло Федоров зазначив, що шахраї вже розробили злочинну схему. Якщо прийшло будь-яке повідомлення, що треба перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 гривень, то це інтернет-шахрайство. Інформація про зарахування грошей надсилається у додаток банку користувача.
На “єПідтримку” залишили майже чотири мільйони заявок. Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші карти
“Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ, і ФОП всіх груп населених пунктів, де активно ведуться бойові дії”, – додав Федоров.
- Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.
- Уряд реалізовує масштабну програму Президента України з допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.
- Також за оцінками Організації Об’єднаних Націй, 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.