Про це повідомляє у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Виплати здійснюються тим, хто подав заявки в перший день. Фінансову підтримку вже отримали майже 500 тисяч українців. Кошти надходитимуть для тих, хто залишив заявку, по черзі.

Михайло Федоров зазначив, що шахраї вже розробили злочинну схему. Якщо прийшло будь-яке повідомлення, що треба перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 гривень, то це інтернет-шахрайство. Інформація про зарахування грошей надсилається у додаток банку користувача.

На “єПідтримку” залишили майже чотири мільйони заявок. Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші карти