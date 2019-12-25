В Україні розпочався традиційний марафон листів для українських політв’язнів у Російській Федерації.

Про це повідомили волонтери на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.

“Ми починаємо традиційний зимовий марафон листів для в’язнів Кремля, щоб подарувати їм трохи тепла напередодні Різдва та Нового року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зимові свята в неволі будуть зустрічати щонайменше 87 громадян України за гратами в Росії та окупованого Криму, і щонайменше 250 громадян України у підвалах окупованого Донбасу. Серед них правозахисник Емір-Усеїн Куку, координатор “Кримської солідарності” Сервер Мустафаєв, громадянські журналісти Наріман Мемедімінов і Ремзі Бекіров, донецький журналіст Станіслав Асєєв, авіатор-любитель Валентин Вигівський, військовослужбовець Сергій Глондар, викладач філософії Олег Галазюк, пенсіонер Віталій Атамчук, власниця зоомагазину Олена Сорокіна та багато інших.

“Для них листи із волі – це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі”, – пояснили волонтери.

Наголошується, що аби пройти тюремну цензуру в Росії та окупованому Криму слід дотримуватися простих правил:

– писати російською мовою;

– дотримуватися політичної нейтральності;

– вказувати на конверті рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата;

– вкласти у конверт чисті аркуші паперу, російську марку (за наявності) та конверт, якщо ви сподіваєтеся на відповідь.

“Якщо ви вирішили написати листа людині, яка знаходиться в окупованому Донбасі, прохання ставити адресу Центру громадянських свобод: 01024 Київ, Басейна 9-Г, оф.25. Щонайменше ці листи отримають рідні полонених, якщо жодної можливості передати адресатам у нас не буде. Подаруй тепло зимових свят! Напиши листа тим, кого чекають вдома!” – додали волонтери.