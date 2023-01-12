Сьогодні, 12 січня, в Україні стартував перший масштабний проєкт з відновлення пошкодженого житла, в межах якого першими відремонтують 18 будинків у Київській області.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Завдяки цьому проєкту, майже 4 тисячі мешканців зможуть повернутися до своїх домівок вже до кінця 2023 року.

“Сьогодні урядовою командою в місті, яке не скорилося. Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи UNITED24. 18 житлових будинків будуть відновленні в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила”, – розповів Денис Шмигаль.

А також зазначив, що завдяки ініціативі президента Зеленського на платформі UNITED24 було зібрано більшу частину суми, що необхідна для відновлення. Цього тижня уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз.

За даними Мінцифри, загальна сума, необхідна для відновлення будинків — 719 мільйонів гривень. Завдяки донорам UNITED24 зі 110 країн вже зібрано понад 504 мільйони гривень. Також відновлення будинків буде частково реалізовуватися завдяки державному бюджету та внескам мешканців.

Прем’єр-Міністр України Денис Шмигаль разом з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим оглянули один з будинків в Ірпені на вулиці Київській, а також міський стадіон “Чемпіон”. На стадіоні їх зустрів легендарний український футболіст та амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко. Саме він взяв на себе відновлення “Чемпіона”, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

Раніше, восени 2022 року, легендарний футболіст відкрив краудфандинг на відновлення стадіону “Чемпіон” в Ірпені, що був зруйнований російськими снарядами. Амбасадор вже залучив до збору футбольний клуб “Мілан”, який виділив 150 000 євро та клуб “Шахтар”, який виділив 100 000 євро. У лютому в Мілані відбудеться благодійний вечір під патронатом бренду Armani, головна мета якого — зібрати кошти на відновлення стадіону.

Перші будинки для відбудови були обрані спеціальною міжвідомчою комісією. А звернення на відновлення будинків було подано на розгляд від Київської обласної військової адміністрації.

За словами Олександра Кубракова, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Київській області пошкоджено майже 27 тисяч об’єктів, серед яких найбільше житлових будинків. За кошти, зібрані через UNITED24, будуть відновлюватись спершу багатоквартирні будинки, які були частково пошкоджені, відтак більше людей зможуть якомога скоріше повернутися додому.

“Росія завдала нашій державі величезних збитків, на сотні мільярдів доларів. Програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. Ми вже розуміємо 4 ключові джерела фінансування проєктів відновлення в цьому році: конфісковані російські активи, кошти бюджету, кошти міжнародних партнерів та кошти донорів, які зібрані на платформі UNITED24. Ми вдячні кожному, хто долучився до відбудови нашої країни”, — сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Своєю чергою, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що до напрямку “Відбудова України” долучилися десятки міжнародних компаній, амбасадори платформи, приватні донори. Наприклад, кошти на один із будинків перерахував наш партнер, модний дім Balenciaga. Ще один узяв під патронат Олександр Усик. Крім того, велику допомогу надала Литва.

Довідково. Президент України Володимир Зеленський запустив UNITED24 у травні 2022 року і зараз вона стала відомою на весь світ. Платформа охоплює три ключові напрямки, серед яких оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України. Наразі 110 країн світу долучилися до допомоги Україні, на зібрані кошти придбано 133 автомобілі швидкої допомоги, 768 генераторів для медичних закладів, автомобіль для розмінування, а також велику кількість військової амуніції та лікарняного обладнання.