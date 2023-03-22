Про це інформує пресслужба МОЗ України у Facebook.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу. Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень.
Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.
У відомстві зазначили, що пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей вже реалізовано в амбулаторії у селі Горенка, що на Київщині. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.
Довідково. Проєкт “Промінь надії” реалізовуватиметься коштами міжнародних партнерів та дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян.
Наразі визначається перелік об’єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі. Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій.
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