В Україні 28 вересня стартував конкурс з відбору команди полярників у 26-ту Українську антарктичну експедицію на станцію "Академік Вернадський".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“26-та Українська антарктична експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го ми відзначатимемо 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції “Фарадей”, яка тепер має назву “Академік Вернадський”. Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів.

Переможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції “Академік Вернадський” в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року.

Традиційно до 26-ї УАЕ відберуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, в експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв’язку.

Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи:

подання документів на розгляд — до 12 жовтня;

подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору — до 26 жовтня;

фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;

колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

Станція “Академік Вернадський” розташована на мисі Марина острова Галіндез. Її було створено як наукову базу “Фарадей” Великої Британії, у 1996 році королівство передало її Україні. Станція працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.