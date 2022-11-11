На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Мінцифри розповіли, що головна задача морських дронів — захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів.

А також зазначили, що морські дрони вже показали дивовижний результат на фронті — атакували російський флот у Севастополі та вразили три російські кораблі. Це перша морська атака в історії, яку здійснено виключно безпілотними засобами. Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.

“Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу. Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо”, – наголосив Володимир Зеленський.

За даними Мінцифри, Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість кожного — 10 млн гривень. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

Зазначимо, що минулого тижня президент України оголосив про новий благодійний збір коштів для флоту морських дронів в межах платформи United24.