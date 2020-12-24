Протягом минулого тижня (14-20 грудня) в Україні зафіксували 171 996 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Наголошується, що захворюваність на грип та ГРВІ у країні нижче базової лінії на 6,3%.

“Протягом звітного тижня (14-20 грудня) ГРВІ захворіли 171 996 осіб, з них 41,1% – діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 тисяч населення”, – йдеться у повідомленні.

Водночас минулого тижня 14 464 особи отримали щеплення проти грипу. Усього з початку епідемічного сезону такі щеплення зробили 165 667 українців.