Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Наголошується, що захворюваність на грип та ГРВІ у країні нижче базової лінії на 6,3%.
“Протягом звітного тижня (14-20 грудня) ГРВІ захворіли 171 996 осіб, з них 41,1% – діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 тисяч населення”, – йдеться у повідомленні.
Водночас минулого тижня 14 464 особи отримали щеплення проти грипу. Усього з початку епідемічного сезону такі щеплення зробили 165 667 українців.
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