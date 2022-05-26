Для створення єдиної бази з вакансіями Державна служба зайнятості за участі Мінекономіки підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Наповнювати базу буде Державна служба зайнятості та агенції з пошуку роботи. Оновлення ресурсу відбуватиметься у режимі реального часу.

“Зараз особливо важливо забезпечити максимальне працевлаштування українців. Саме тому ми створюємо платформу, яка консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи. Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям – роботу”, – зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

Також він додав, що швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності.

У повідомленні зазначається, що сайти з пошуку роботи отримають доступ до всіх даних та зможуть розміщувати інформацію про актуальні вакансії на своїх платформах.