Про це повідомили в Міністерстві економіки України.
Наповнювати базу буде Державна служба зайнятості та агенції з пошуку роботи. Оновлення ресурсу відбуватиметься у режимі реального часу.
“Зараз особливо важливо забезпечити максимальне працевлаштування українців. Саме тому ми створюємо платформу, яка консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи. Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям – роботу”, – зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.
Також він додав, що швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності.
У повідомленні зазначається, що сайти з пошуку роботи отримають доступ до всіх даних та зможуть розміщувати інформацію про актуальні вакансії на своїх платформах.
- Нагадаємо, що згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
- Оформити статус безробітного відтепер можна на порталі Дії або у застосунку. Така послуга доступна лише для тих громадян України, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії.
- Глобальна економіка дедалі більше наближається до загрози стагфляції, яка нагадує випробування 1970-х років. А це є проблемою для світових фінансових керівників, котрі долають наслідки війни в Україні.