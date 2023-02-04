Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в межах спільного засідання уряду України та колегії Європейської комісії оголосила про підтримку українських науковців. Зокрема, ЄС допоможе створити та профінансує роботу офісу програми “Горизонт Європам в Україні до кінця 2027 року.
Ключові завдання офісу програми “Горизонт Європа” в Україні:
- Надавати цільову підтримку дослідникам України у підготовці конкурсних заявок та пошуку відповідних партнерів;
- Проводити тренінги щодо підготовки конкурсних пропозицій;
- Сприяти створенню активної та ефективної мережі національних контактних пунктів, які надаватимуть професійні послуги українським дослідникам та інноваторам по всій країні;
- Надавати політичні консультації з інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA);
- Здійснювати моніторинг реалізації проектів співпраці та популяризувати наукову співпрацю;
- Організовувати цільові інформаційні заходи щодо можливостей співпраці в галузі наукових досліджень та інновацій.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що це стане каталізатором для посилення участі України в програмі “Горизонт Європа” та допоможе зберегти науковий та інноваційний потенціал України у складні для науки часи.
“Ми створюємо сталі зв’язки між дослідницькими та інноваційними спільнотами України та ЄС”– сказав міністр.
У відомстві наголосили, що робота офісу сприятиме інтеграції України до європейського дослідницького простору, а також посилить розбудову нашої країни в межах плану відновлення України.
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