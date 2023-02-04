В Україні буде створено офіс семирічної програми Європейського Союзу "Горизонт Європа", що спрямована на сприяння досягненню єдиного європейського наукового простору та інноваційного союзу.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в межах спільного засідання уряду України та колегії Європейської комісії оголосила про підтримку українських науковців. Зокрема, ЄС допоможе створити та профінансує роботу офісу програми “Горизонт Європам в Україні до кінця 2027 року.

Ключові завдання офісу програми “Горизонт Європа” в Україні:

Надавати цільову підтримку дослідникам України у підготовці конкурсних заявок та пошуку відповідних партнерів;

Проводити тренінги щодо підготовки конкурсних пропозицій;

Сприяти створенню активної та ефективної мережі національних контактних пунктів, які надаватимуть професійні послуги українським дослідникам та інноваторам по всій країні;

Надавати політичні консультації з інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA);

Здійснювати моніторинг реалізації проектів співпраці та популяризувати наукову співпрацю;

Організовувати цільові інформаційні заходи щодо можливостей співпраці в галузі наукових досліджень та інновацій.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що це стане каталізатором для посилення участі України в програмі “Горизонт Європа” та допоможе зберегти науковий та інноваційний потенціал України у складні для науки часи.

“Ми створюємо сталі зв’язки між дослідницькими та інноваційними спільнотами України та ЄС”– сказав міністр.

У відомстві наголосили, що робота офісу сприятиме інтеграції України до європейського дослідницького простору, а також посилить розбудову нашої країни в межах плану відновлення України.