Про це повідомив народний депутат Рустем Умєров у Facebook.

Платформа функціонуватиме як онлайн-бібліотека. Її будуть наповнювати науковою, художньою та іншою літературою. Ініціативу висунула команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами нардепа, такий крок важливий, бо ЮНЕСКО зараховує кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою. Він наголосив, що Україна має працювати над тим, щоб зберегти мову, культуру та самобутність корінного народу.

Закон України “Про корінні народи України” ухвалено у 2021 році. Ним визнали три корінні народи, які не мають власного державного утворення за межами нашої країни: кримськотатарський, караїмський і кримчацький.

Генеральна Асамблея ООН оголосила 2022-2032 роки Міжнародним десятиріччям мов корінних народів. Ініціатива має на меті привернути увагу до проблеми втрати таких мов.