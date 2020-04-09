Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров в Telegram.
“Створили мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися із-за кордону, з країн де вирує коронавірус”, – написав він.
Міністр пояснив, що були проаналізовані дані від мобільних операторів більш ніж півмільйона людей, які повернулись з країн, де були зафіксовані спалахи коронавірусу. Дані отримувалися з 17 березня. На їх основі визначили населені пункти, у яких мешкають люди, які перебували на самоізоляції менше 14 днів.
“Жовтогарячий – 50-200 людей не дотримувались карантину. Червоний – понад 200. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів… На основі цих даних створюється мапа, якою можуть користуватись РНБО та МОЗ”, – написав Федоров.
За його словами, дані від мобільних операторів не містять жодної персональної інформації про абонентів.
- Раніше повідомлялося, що поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-мапи.
- В РНБО створили карту поширення COVID-19 в Україні та світі.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.