Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров в Telegram.

“Створили мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися із-за кордону, з країн де вирує коронавірус”, – написав він.

Міністр пояснив, що були проаналізовані дані від мобільних операторів більш ніж півмільйона людей, які повернулись з країн, де були зафіксовані спалахи коронавірусу. Дані отримувалися з 17 березня. На їх основі визначили населені пункти, у яких мешкають люди, які перебували на самоізоляції менше 14 днів.

“Жовтогарячий – 50-200 людей не дотримувались карантину. Червоний – понад 200. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів… На основі цих даних створюється мапа, якою можуть користуватись РНБО та МОЗ”, – написав Федоров.

За його словами, дані від мобільних операторів не містять жодної персональної інформації про абонентів.