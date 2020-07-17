#Букви публікують повний список новостворених районів.

10 районів утворено в Автономній Республіці Крим:
  • Бахчисарайський район,
  • Білогірський район,
  • Джанкойський район,
  • Євпаторійський район,
  • Керченський район,
  • Курманський район,
  • Перекопський район,
  • Сімферопольський район,
  • Феодосійський район,
  • Ялтинський район;
5 районів у Вінницькій області:
  • Вінницький район,
  • Гайсинський район,
  • Могилів-Подільський район,
  • Тульчинський район,
  • Хмільницький район;
4 райони у Волинській області:
  • Володимир-Волинський район,
  • Камінь-Каширський район,
  • Ковельський район,
  • Луцький район;
6 районів у Дніпропетровській області:
  • Дніпровський район,
  • Кам’янський район,
  • Криворізький район,
  • Нікопольський район,
  • Новомосковський район,
  • Павлоградський район;
8 районів у Донецькій області:
  • Бахмутський район,
  • Волноваський район,
  • Горлівський район,
  • Донецький район,
  • Кальміуський район,
  • Краматорський район,
  • Маріупольський район,
  • Покровський район;
4 райони у Житомирській області:
  • Бердичівський район,
  • Житомирський район,
  • Коростенський район,
  • Новоград-Волинський район;
5 районів у Закарпатській області:
  • Берегівський район,
  • Мукачівський район,
  • Тячівський район,
  • Ужгородський район,
  • Хустський район;
5 районів у Запорізькій області:
  • Бердянський район,
  • Василівський район,
  • Запорізький район,
  • Мелітопольський район,
  • Пологівський район;
5 районів в Івано-Франківській області:
  • Івано-Франківський район,
  • Калуський район,
  • Коломийський район,
  • Косівський район,
  • Надвірнянський район;
7 районів у Київській області:
  • Білоцерківський район,
  • Бориспільський район,
  • Броварський район,
  • Бучанський район,
  • Обухівський район,
  • Переяславський район,
  • Фастівський район;
4 райони у Кіровоградській області:
  • Голованівський район,
  • Кропивницький район,
  • Новоукраїнський район,
  • Олександрійський район;
8 районів у Луганській області:
  • Алчевський район,
  • Довжанський район,
  • Луганський район,
  • Ровеньківський район,
  • Сватівський район,
  • Сєвєродонецький район,
  • Старобільський район,
  • Щастинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар);
7 районів у Львівській області:
  • Дрогобицький район,
  • Золочівський район,
  • Львівський район,
  • Самбірський район,
  • Стрийський район,
  • Червоноградський район,
  • Яворівський район;
4 райони у Миколаївській області:
  • Баштанський район,
  • Вознесенський район,
  • Миколаївський район,
  • Первомайський район;
6 районів в Одеській області:
  • Білгород-Дністровський район,
  • Болградський район,
  • Ізмаїльський район,
  • Одеський район,
  • Подільський район,
  • Роздільнянський район;
4 райони у Полтавській області:
  • Кременчуцький район,
  • Лубенський район,
  • Миргородський район,
  • Полтавський район;
4 райони у Рівненській області:
  • Вараський район,
  • Дубенський район,
  • Рівненський район,
  • Сарненський район;
5 районів у Сумській області:
  • Конотопський район,
  • Охтирський район,
  • Роменський район,
  • Сумський район,
  • Шосткинський район;
3 райони у Тернопільській області:
  • Кременецький район,
  • Тернопільський район,
  • Чортківський район;
7 районів у Харківській області:
  • Ізюмський район,
  • Красноградський район,
  • Куп’янський район,
  • Лозівський район,
  • Люботинський район,
  • Харківський район,
  • Чугуївський район;
3 райони у Херсонській області:
  • Генічеський район,
  • Каховський район,
  • Херсонський район;
5 районів у Хмельницькій області:
  • Дунаєвецький район,
  • Кам’янець-Подільський район,
  • Старокостянтинівський район,
  • Хмельницький район,
  • Шепетівський район;
4 райони у Черкаській області:
  • Звенигородський район,
  • Золотоніський район,
  • Уманський район,
  • Черкаський район;
3 райони у Чернівецькій області:
  • Сторожинецький район,
  • Хотинський район,
  • Чернівецький район;
4 районів у Чернігівській області:
  • Ніжинський район,
  • Новгород-Сіверський район,
  • Прилуцький район,
  • Чернігівський район.