#Букви публікують повний список новостворених районів.
10 районів утворено в Автономній Республіці Крим:
- Бахчисарайський район,
- Білогірський район,
- Джанкойський район,
- Євпаторійський район,
- Керченський район,
- Курманський район,
- Перекопський район,
- Сімферопольський район,
- Феодосійський район,
- Ялтинський район;
5 районів у Вінницькій області:
- Вінницький район,
- Гайсинський район,
- Могилів-Подільський район,
- Тульчинський район,
- Хмільницький район;
4 райони у Волинській області:
- Володимир-Волинський район,
- Камінь-Каширський район,
- Ковельський район,
- Луцький район;
6 районів у Дніпропетровській області:
- Дніпровський район,
- Кам’янський район,
- Криворізький район,
- Нікопольський район,
- Новомосковський район,
- Павлоградський район;
8 районів у Донецькій області:
- Бахмутський район,
- Волноваський район,
- Горлівський район,
- Донецький район,
- Кальміуський район,
- Краматорський район,
- Маріупольський район,
- Покровський район;
4 райони у Житомирській області:
- Бердичівський район,
- Житомирський район,
- Коростенський район,
- Новоград-Волинський район;
5 районів у Закарпатській області:
- Берегівський район,
- Мукачівський район,
- Тячівський район,
- Ужгородський район,
- Хустський район;
5 районів у Запорізькій області:
- Бердянський район,
- Василівський район,
- Запорізький район,
- Мелітопольський район,
- Пологівський район;
5 районів в Івано-Франківській області:
- Івано-Франківський район,
- Калуський район,
- Коломийський район,
- Косівський район,
- Надвірнянський район;
7 районів у Київській області:
- Білоцерківський район,
- Бориспільський район,
- Броварський район,
- Бучанський район,
- Обухівський район,
- Переяславський район,
- Фастівський район;
4 райони у Кіровоградській області:
- Голованівський район,
- Кропивницький район,
- Новоукраїнський район,
- Олександрійський район;
8 районів у Луганській області:
- Алчевський район,
- Довжанський район,
- Луганський район,
- Ровеньківський район,
- Сватівський район,
- Сєвєродонецький район,
- Старобільський район,
- Щастинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар);
7 районів у Львівській області:
- Дрогобицький район,
- Золочівський район,
- Львівський район,
- Самбірський район,
- Стрийський район,
- Червоноградський район,
- Яворівський район;
4 райони у Миколаївській області:
- Баштанський район,
- Вознесенський район,
- Миколаївський район,
- Первомайський район;
6 районів в Одеській області:
- Білгород-Дністровський район,
- Болградський район,
- Ізмаїльський район,
- Одеський район,
- Подільський район,
- Роздільнянський район;
4 райони у Полтавській області:
- Кременчуцький район,
- Лубенський район,
- Миргородський район,
- Полтавський район;
4 райони у Рівненській області:
- Вараський район,
- Дубенський район,
- Рівненський район,
- Сарненський район;
5 районів у Сумській області:
- Конотопський район,
- Охтирський район,
- Роменський район,
- Сумський район,
- Шосткинський район;
3 райони у Тернопільській області:
- Кременецький район,
- Тернопільський район,
- Чортківський район;
7 районів у Харківській області:
- Ізюмський район,
- Красноградський район,
- Куп’янський район,
- Лозівський район,
- Люботинський район,
- Харківський район,
- Чугуївський район;
3 райони у Херсонській області:
- Генічеський район,
- Каховський район,
- Херсонський район;
5 районів у Хмельницькій області:
- Дунаєвецький район,
- Кам’янець-Подільський район,
- Старокостянтинівський район,
- Хмельницький район,
- Шепетівський район;
4 райони у Черкаській області:
- Звенигородський район,
- Золотоніський район,
- Уманський район,
- Черкаський район;
3 райони у Чернівецькій області:
- Сторожинецький район,
- Хотинський район,
- Чернівецький район;
4 районів у Чернігівській області:
- Ніжинський район,
- Новгород-Сіверський район,
- Прилуцький район,
- Чернігівський район.