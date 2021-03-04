Колишні політв'язні створили позапартійне об‘єднання, з метою захисту прав та звільнення всіх, хто ув’язнений за політичними мотивами.

Презентація відбулася в Михайлівському Золотоверхому монастирі за участю представників Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, Духовного управління мусульман Криму, іноземних послів.

Заяву засновників організації опублікував у Facebook колишній бранець Кремля, режисер Олег Сенцов.

За їхніми словами, платформа опікуватиметься тими, кого ув’язнено в Україні, поза її межами, а також на окупованих територіях.

“Засновники Платформи – шістнадцять колишніх політв’язнів, які в минулому були ув’язнені російським режимом за боротьбу проти російської агресії: Асєєв Станіслав, Балух Володимир, Бекіров Едем, Гриб Павло, Жемчугов Володимир, Карпюк Микола, Кольченко Олександр, Козловський Ігор, Мовенко Ігор, Панов Євген, Рамазанов Ісмаїл, Семена Микола, Сенцов Олег, Сущенко Роман, Чийгоз Ахтем, Шумков Олександр. Платформа займається боротьбою за звільнення всіх українських громадян, які знаходяться за гратами внаслідок агресії Російської Федерації: політв’язнів, заручників, військовополонених”, – йдеться у зверненні.

Він зазначив, що платформа діє виключно на основі норм міжнародного права, внутрішнього законодавства України, норм Статуту ООН, міжнародних конвенцій та рішень міжнародних судів і резолюцій інших міжнародних правових організацій.

Крім того, організація відкрита до співпраці з українськими та міжнародними спільнотами, які працюють в напрямку звільнення українських політв’язнів.

“Ми прагнемо, щоб питання звільнення політв’язнів були постійно в фокусі суспільної уваги, стали пріоритетними, як для органів української влади, так і наших друзів та партнерів за кордоном”, – кажуть засновники.

Також підкреслюється, що платформа приймає рішення на основі обговорення питань всіма її учасниками. Координатором діяльності організації став батько політв’язня Павла Гриба Ігор Гриб.

Нагадаємо, за даними правозахисників, у тюрмах Росії та окупованого Криму лишається понад 100 українських політичних в’язнів. За інформацією Служби безпеки України, в полоні у проросійських бойовиків з “ДНР” та “ЛНР” перебуває понад 200 українців.