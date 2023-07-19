За півтора року повномасштабного вторгнення захисницям й досі видають чоловічу форму — білизну в тому числі. Над розвʼязанням цієї проблеми працюють різні фонди, Міністерство оборони України та бізнеси. Зокрема, український бренд жіночої білизни brabrabra долучився до створення спеціалізованих комплектів спіднього для жінок-військових. Пробні зразки у виробництві, а вже восени героїні отримають комплекти, які складатимуться з топу та двох трусів.

За півтора року повномасштабного вторгнення захисницям й досі видають чоловічу форму — білизну в тому числі. Над розвʼязанням цієї проблеми працюють різні фонди, Міністерство оборони України та бізнеси. Зокрема, український бренд жіночої білизни brabrabra долучився до створення спеціалізованих комплектів спіднього для жінок-військових. Пробні зразки у виробництві, а вже восени героїні отримають комплекти, які складатимуться з топу та двох трусів.

У ЗСУ служить близько 42 тисяч жінок, як в тилу, так і на передовій. Наразі в регламентований набір одягу «першої необхідності» захисниць входить чоловіча форма та не менш чоловіче спіднє: військовослужбовиці вимушені покладатися на допомогу спеціалізованих фондів або перешивати форму власноруч, адже чоловічі моделі одягу орієнтовані на відсутність грудей і широких стегон. Аби забезпечити себе спіднім натомість жінки-військові користуються комплектами, які призначені для цивільного користування та не розраховані на різні навантаження і можуть підвести в найвідповідальніший момент. Недоступність відповідної білизни для захисниць має серйозні наслідки для їхнього комфорту та здоровʼя, відбиваючись на гігієні, мобільності та загальному самопочутті:

За півтора року повномасштабного вторгнення захисницям й досі видають чоловічу форму — білизну в тому числі. Над розвʼязанням цієї проблеми працюють різні фонди, Міністерство оборони України та бізнеси. Зокрема, український бренд жіночої білизни brabrabra долучився до створення спеціалізованих комплектів спіднього для жінок-військових. Пробні зразки у виробництві, а вже восени героїні отримають комплекти, які складатимуться з топу та двох трусів.

У ЗСУ служить близько 42 тисяч жінок, як в тилу, так і на передовій. Наразі в регламентований набір одягу «першої необхідності» захисниць входить чоловіча форма та не менш чоловіче спіднє: військовослужбовиці вимушені покладатися на допомогу спеціалізованих фондів або перешивати форму власноруч, адже чоловічі моделі одягу орієнтовані навідсутність грудей і широких стегон. Аби забезпечити себе спіднім натомість жінки-військові користуються комплектами, які призначені для цивільного користування та не розраховані на різні навантаження і можуть підвести в найвідповідальніший момент. Недоступність відповідної білизни для захисниць має серйозні наслідки для їхнього комфорту та здоровʼя, відбиваючись на гігієні, мобільності та загальному самопочутті:

«Зручність білизни, звичайно, важлива, особливо в зоні виконання завдань. Зазвичай “робочий день” тут ненормований, тому нести службу в постійному дискомфорті нереально. Вже давно доведено, що незручна білизна може негативно впливати на жіноче здоровʼя», — поділилася Настя, водійка роти протитанкових ракетних комплексів.

«При виконанні завдань, та коли немає змоги перевдягнутися по декілька днів, важливо щоб білизна була максимально комфортною, зручною. Тому що це не тільки комфорт, а й про жіноче здоровʼя», — додала Ніколь, військова.

Нагадаємо, що в червні 2023 року МОУ рекомендувало до впровадження літню форму і спідню білизну для військовослужбовиць, що свідчить про прогрес у розвʼязанні проблеми забезпечення жінок на фронті. Однак за нормою, прийнятою Міноборони, захисниці отримуватимуть лише по одному комплекту білизни на рік — чого недостатньо для зручності та комфорту жінок-військових, особливо в гарячих точках. Таким чином brabrabra своєю кампанією «brabrabrave» частково закриє потреби в належній кількості білизни, адже чим більше захисниці матимуть спіднього, тим легше їм буде підтримувати гігієну та здоровʼя.

Спираючись на первинні розробки армій США, Ізраїлю, Німеччини та Канади разом з власною експертизою у проєктуванні жіночої білизни, brabrabra займається створенням спіднього для жінок-військових, в яких буде зручно в будь-яких екстремальних обставинах, а героїні — відчуватимуть себе впевнено та комфортно. Тестування розробленої білизни серед військовослужбовиць відбувалося з серпня минулого року для перевірки відповідності та функціональності комплектів, а вже восени очікується прибуття першої партії тактичної білизни — деталями бренд поділиться згодом.

«У центрі уваги brabrabra завжди жінка, незалежно від її розміру та роду діяльності. Ми експерти у створенні зручної якісної білизни для будь-яких активностей. Саме тому вирішили розробити найкомфортнішу білизну для захисниць відповідно до їхніх потреб», — зазначила команда бренду.

Умови в зоні бойових дій можуть бутиважкими, з обмеженим доступом до води та засобів особистої гігієни. Знаходячись на фронті, захисниці далеко не завжди мають можливість прийняти душ, а прання речей у пральній машині для них — «нездійсненна мрія». Жінки-військові у ЗСУ потребують у достатній кількості спеціалізованої білизни, яка враховує особливості їхньої роботи та може пристосовуватись до умов бойових дій. До «ідеального» комплекту тактичної білизни захисниці мають чіткі критерії: комфорт, надійність та якість. Це включає спіднє з високоякісних матеріалів, які забезпечують вентиляцію та відведення вологи, а також зручні крої, що не обмежують рухів і підходять для використання разом з бронежилетом. Саме тому цивільна жіноча білизна не може задовольнити базові вимоги захисниць. Жінки-військові одностайно наголошують на темному кольорі та синтетичному матеріалі спіднього — таким чином білизну можна прати без складнощів, а час висихання значно скорочується.

«У військової повинна бути комфортна, якісна білизна за розміром. Тому що інколи немає змоги помитись, і треба хоч переодягнутись, щоб ніде не натирало. Адже біль від натирання та дискомфорт відволікають від роботи, яку ти повинен виконувати швидко та зосереджено», — пояснила «Макоша», молодша сержантка, бойова медикиня роти.

Відповіді захисниць отримані за сприянням фондів Arm Women Now і «Землячки».

Довідково

brabrabra — український бренд комфортної жіночої білизни з широкою розмірною сіткою, заснований у 2016 році. У продуктовій лінійці бренду 88 розмірів та 70 посадок комфортних бра та трусики від XS до 4XL з інноваційними технологіями пошиття. Місією brabrabra є забезпечення кожної жінки якісним спіднім, незалежно від розміру, роду діяльності та активності.

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