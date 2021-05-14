Про це в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” сповістив секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше на брифінгу за підсумками засідання РНБО віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сповістив, що було прийнято стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.

Данілов повідомив, що в таємному режимі обговорювали створення кібервійськ.

“Ми сьогодні дійсно в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ в нашій державі. І сьогодні це рішення… Я можу сказати єдине, що його підтримали всі 21 член, присутні на засіданні, одностайно”, — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що найближчим президент Володимир Зеленський підпише відповідний указ.

Наразі не розголошують деталі про створення відповідних військ, їхню чисельність, задачі тощо.