Кабінет міністрів України схвалив та направив у Парламент законопроєкт про створення Національної комісії у сфері транспорту, яка встановлюватиме ціни на пасажирські перевезення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Ціни на всі транспортні перевезення в Україні будуть ринковими та адекватними! Для цього Уряд схвалив та направив у парламент законопроект про створення Національної комісії у сфері транспорту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов.

Зокрема, новий держорган формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів, контролюватиме ціноутворення на ринку перевезень, не допускаючи “перехресного субсидування”.

Крім того, створення Національної комісії у сфері транспорту має сприяти розвитку конкуренції на ринку перевезень в Україні.