Covid-19 Україна

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В Україні створять систему відслідковування контактів хворих на СOVID-19

В Україні створять систему відслідковування контактів людей, інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Субота, 8 серпня 2020, 14:52

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Він зазначив, що  це дасть можливість більш оперативно реагувати на поширення хвороби.

“МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань”, – повідомив Шмигаль.

Теги: Денис Шмигаль, Коронавірус, технології

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