В Україні створять систему відслідковування контактів хворих на СOVID-19

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Він зазначив, що це дасть можливість більш оперативно реагувати на поширення хвороби.

“МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань”, – повідомив Шмигаль.