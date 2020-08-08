В Україні створять систему відслідковування контактів хворих на СOVID-19

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
Він зазначив, що це дасть можливість більш оперативно реагувати на поширення хвороби.
“МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань”, – повідомив Шмигаль.
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- Україна до кінця літа закриває КПВВ на адмінкордоні з Кримом.