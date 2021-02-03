Відповідне рішення сьогодні на засіданні ухвалив Кабінет Міністрів, повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, Уряд схвалив проєкт постанови “Про Національну вебплатформу центрів надання адміністративних послуг”.

Документом пропонується затвердити положення про Національну вебплатформу центрів надання адміністративних послуг для:

забезпечення отримання фізичними та юридичними особами інформації, необхідної для звернення до ЦНАП,

здійснення інформаційної та методичної підтримки працівників ЦНАП,

систематизації процесу навчання працівників ЦНАП і представників суб’єктів надання адміністративних послуг

забезпечення оцінювання суб’єктами звернення якості надання адміністративних та інших послуг у центрах.

Інформаційне наповнення та можливості для навчання Національної вебплатформи ЦНАП будуть структуровані для задоволення інформаційних, освітніх та інших потреб різних груп користувачів вебплатформи – фізичних та юридичних осіб (у тому числі суб’єктів звернення), ЦНАП та їх працівників, суб’єктів надання адміністративних та інших публічних послуг, їх представників.

Зокрема, на Національній вебплатформі ЦНАП передбачається використання модуля дистанційного навчання (з можливістю створення в ньому електронного кабінету користувача), вітрини навчальних курсів, інтерактивної карти ЦНАП, форми надання зворотного зв’язку про роботу ЦНАП, здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до працівників ЦНАП, а також розміщення різних інформаційних рубрик, посилання на відомості Реєстру адмінпослуг, що містяться на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Портал Дія”, та посилань на вебсайти ЦНАП.