Джерело: Міністерство закордонних справ України.
Чат-бот одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань: правил в’їзду до іноземної країни, оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, повернення в Україну, консульських послуг.
Його використання полегшує процес отримання необхідної інформації громадянами України, які через війну вимушено виїхали до інших країн, та суттєво збільшує масштаби й можливості отримання допомоги.
Чат-бот доповнить діяльність call-центру, який розпочав роботу в червні минулого року. За цей час call-центр опрацював близько 15 тисяч дзвінків. Криптобіржа WhiteBIT забезпечила ресурсну підтримку цілодобової діяльності call-центру, комплексну організаційну підтримку та допомогу для консульської служби України, а МЗС — спеціальне навчання операторів, які працюють зі зверненнями громадян. Вони мають усі необхідні компетенції для надання українцям якісних інформаційних послуг.
Географія звернень найрізноманітніша і налічує 96 країн. Найбільше запитів на допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та України.
Запитання, з якими звертаються до call-центру, найчастіше стосуються забезпечення прав громадян та законних інтересів за кордоном, умов перебування в різних країнах світу (соціальні та медичні послуги, умови працевлаштування, митні правила, питання щодо народження дитини, легалізації документів) тощо.
“Враховуючи велику кількість наших громадян, які потребують допомоги МЗС за кордоном, чат-бот є важливою ініціативою, яка допоможе оптимізувати процеси та надавати нашим громадянам необхідну інформацію у декілька кліків. Ми розпочали співпрацю з WhiteBIT ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення РФ, і втілили низку важливих проєктів для наших громадян. Ця підтримка виявилася вкрай своєчасною на тлі безпрецедентного виїзду українців за кордон внаслідок російської агресії”, — зазначили в МЗС.
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