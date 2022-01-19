Кабінет міністрів України ухвалив створення Державної служби у справах дітей. Вона буде забезпечувати формування та реалізацію політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Держслужба у цій сфері позиціюється як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Діяльність буде сформована і координована Кабінетом Міністрів України. Очікується, що завдяки цьому посилиться кадровий потенціал у сфері захисту дітей й буде створена ефективна система органів влади з необхідною компетенцією.

У пояснювальній записці йдеться, що документ передбачає ще внесення змін до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабміном через відповідних членів уряду. Йдеться про постанову від 10 вересня 2021 року №442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (зі змінами).

Протягом двох місяців Міністерство соціальної політики має підготувати та подати уряду проєкт Положення про Державну службу України у справах дітей та пропозицій щодо вищезгаданих змін з метою приведення їх у відповідність до ухваленої постанови. Також Фонд державного майна має вирішити, де буде розміщуватися новоутворений орган.

Положення наберуть чинності одночасно із законом України, що буде визначати спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби України у справах дітей, та законом щодо фінансування цього органу.