Про це розповів на пресконференції голова правління ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.
“Карта руйнувань” – це онлайн-мапа України, на якій зображено зруйновані повністю або частково об’єкти соціальної, транспортної та житлової інфраструктури внаслідок воєнних злочинів російських загарбників.
Метою цієї карти є збирання коштів на відновлення усіх зруйнованих об’єктів. Для цього мапа збирає інформацію про всі зруйновані російськими окупантами житлові, соціальні та інфраструктурні об’єкти.
Уряд створив фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, а також державну фандрейзингову платформу – UNITED24, де кожен охочий може пожертвувати кошти на відбудову.
“Основна задача – це продемонструвати усі наслідки руйнувань і залучити кожного громадянина України до внесення додаткових відомостей. Ще дві важливі мети – це зібрати докази причетності РФ до всіх скоєних злочинів і зібрати кошти на відбудову”, – зазначив Сергій Миткалик.
Наразі онлайн-мапа вже містить інформацію про понад 1500 зруйнованих або пошкоджених цивільних об’єктів інфраструктури.
Як працює “Карта руйнувань” ?
На “Карту руйнувань” аналітики ГО “Антикорупційний штаб” наносять координати та фото руйнувань, завданих Російською Федерацією в Україні. Кожен об’єкт містить фото до та після обстрілів. Також кожен охочий може внести дані самостійно.
Інформація на мапі розміщується двома мовами — українською та англійською. Адже вона також орієнтована на іноземних користувачів, які зможуть перераховувати кошти на відбудову України.
“На сайті встановлено лічильник, і він жодного дня не зупинявся. Кількість об’єктів на мапі – далека від реального обсягу руйнувань, але ми не ставимо за мету охопити всі будинки та споруди, а обираємо найбільш наочні приклади”, — наголосив Сергій Миткалик.
За словами заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолія Комірного, ця карта, як і інші ініціативи громадських активістів та установ, стане допоміжним інструментом для створення повнішої картини завданих Україні збитків. Особливо на окупованих або щойно деокупованих територіях, де неможливо перевірити вірогідність заявки.
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