Міністерство енергетики України за підтримки мультидонорського рахунку ЄБРР розробило онлайн-платформу AidEnergy для отримання, узгодження та розподілу гуманітарної допомоги для енергосектору.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві пояснили, що онлайн-платформа AidEnergy – це “єдине вікно” для збору, актуалізації та інформування донорів щодо потреб компаній паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), опрацювання та підтвердження пропозицій донорів, розподілу гуманітарної допомоги та звітування.

Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров зазначив, що міжнародні партнери надають значну підтримку українському енергетичному сектору, який продовжує зазнавати російських атак.

Міністерство енергетики України координує відповідну роботу, збираючи інформацію від постраждалих компаній щодо їхніх потреб та веде постійну комунікацію з партнерами, які можуть надати відповідне обладнання.

За його словами, створення єдиного онлайн-середовища підвищує прозорість та оптимізує комунікацію з донорами та компаніями паливно-енергетичного комплексу.

Окрім цього, Фарід Сафаров додав, що AidEnergy значно прискорює рух обладнання за рахунок можливості збільшення кількості складів, дозволяє оперативно отримувати інформацію про постачання, а також автоматизувати процеси розподілу та звітності.

Зокрема, заступник міністра енергетики України розповів, що станом на сьогодні до України надійшла допомога для енергосектору з 30 країн загальною вагою понад 5,3 тисячі тонн.

Отримано 15 000 запитів від понад 140 компаній. А з жовтня 2022 року, коли Росія почала прицільно знищувати українську енергетичну інфраструктуру, вантажопотік зріс на 240%.