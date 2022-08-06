Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти людей в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців під час широкомасштабної війни, а також тих, хто потрапив у полон до російських загарбників.

Відтак можна повідомити про обставини зникнення людини через спеціальну онлайн-форму.

Натомість у повідомленні зазначається, що тим громадянам, які звернулися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно, адже надана інформація вже опрацьована.

Окрім того, у СБУ наголосили на тому, що всі дані, які людина надсилає через електронну форму є конфіденційними й не потраплять до сторонніх осіб.

Нгадаємо, що 1 серпня в Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа “Діти війни” буде допомогати збирати інформацію про неповнолітніх, які постраждали або зникли внаслідок війни.

Платформа буде допомогати правоохоронцям, збираючи інформацію про дітей, постраждалих внаслідок війни, зниклих безвісти або тих, яких перемістили на тимчасово окуповані терени або депортували до РФ.

Порталом можуть скористатися як батьки дитини, котра загубилася, була переміщена чи депортована, так і всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.