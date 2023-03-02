У Києві створено перший та єдиний в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів на базі Київського міського центру крові.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, створення банку забезпечить наявність компонентів рідкісних груп крові, які можуть бути у дефіциті, коли терміново потрібні, або потрібні у великій кількості під час надзвичайних подій.

Така можливість реалізується за рахунок продовження терміну зберігання еритроцитів до 30 років. Зараз максимальний термін зберігання складає до 42 діб. Це дозволить зробити запаси еритроцитів рідкісних фенотипів.

Микола Поворозник зазначив, що потреба в компонентах крові із початком повномасштабного вторгнення РФ збільшилася. Адже від збройної агресії Росії страждають як військові, так і цивільні люди.

Також він пояснив, що Київський міський центр крові як база для створення такого банку – не випадковий вибір. Адже це один із перших центрів крові в Україні, який отримав відповідну сертифікацію, має обладнання та фахівців для надання якісних послуг із виготовлення та забезпечення компонентами крові медзакладів.

“Ми розуміємо, що створення банку зберігання крові сьогодні є не просто актуальним, а й життєво необхідним. За останні роки місто зробило все, аби Київський центр крові став сучасним закладом, і тепер в умовах війни він допоможе зберегти ще більше життів”, – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За даними КМДА, для оснащення банку до Київського міського центру крові поставлено необхідне обладнання: апарат для автоматичного заморожування та розморожування еритроцитів, стерильний з’єднувач магістралей, швидкорозморожувач, прилад для контролю якості на залишковий гліцерол, 2 морозильники для зберігання, а також сети закритого типу для заморожування та для розморожування.

Відтак, за словами Миколи Поворозника, це устаткування забезпечить повний цикл роботи з еритроцитами: заморожування, розморожування, контроль якості перед видачею лікувальній мережі.

Довідково. Проєкт реалізовано у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації.