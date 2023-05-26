У липні цього року в Україні видадуть перший у світі комікс про українську національну страву – борщ.

Джерело: авторка коміксу Євгенія Кузнєцова.

За словами авторки Євгенії Кузнєцової, написати комікс “Коротка історія українського борщу” їй запропонували ще рік тому. Для неї це був перший досвід написання мальописного сценарію.

“Перший у світі комікс про борщ! Історія вкладена в діалоги і пригоди героїв (пригоди, як я люблю, без гостросюжетності). Я постійно нудила, що давайте тільки без нудних відступів, типу, а зараз, любі читачі, ми вам впакуємо щось корисне під виглядом чогось красивого. Але ні, там гладенька цікава історія. При цьому в коміксу дві чудових наукових редакторки: Маріана Душар і Олена Брайченко, з якими ми вели дискусії про солене сало і колір прадавнього квасу. А на одному розвороті можна зустріти знайомих вам людей. Наприклад, раз Володимир Гевко не пише свою книжку, то я його хитрістю заманила у цю”, – розповіла Євгенія.

За її словами, перші примірники коміксу можна буде побачити вже на початку липня цього року.

“Хай ти пʼєш лавандовий раф і замовляєш додому суші, все одно, якщо в грудях твоїх тріпоче українське серце, у тебе виникне потреба зварити справжній борщ. Саме так сталося з Андрієм – простим хлопцем, який гідно прийняв борщевиклик”, – йдеться в анотації до коміксу.

Нагадаємо, що 1 липня 2022 року, український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

На 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Зважаючи на загрозу, Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) звернулося до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести подану номінацію до списку термінової охорони ЮНЕСКО.

“Борщ – елемент соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об’єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження”, – йдеться у повідомленні МКІП.

Також зазначається, що у цьому сенсі страва демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій.

Довідково. Євгенія Кузнєцова — письменниця, перекладачка, асоційована дослідниця Київської школи економіки. Докторка філософії в галузі міжнародних та міжкультурних досліджень Університету Деусто. Авторка книжок “Спитайте Мієчку”, “Готуємо в журбі”, “Драбина” та інших, які вона встигла написати, доки ви читали цю біографічну довідку.