Про це йдеться на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.
Автором петиції виступив Роман Давиденко. У тексті петиції він просить присвоїти орден “За мужність” військовослужбовцю Збройних сил України Юрію Каракаю.
Наголошується, що загиблий був активним учасником Майдану та Революції Гідності, а 24 лютого 2022 року вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва.
Після того, як російські війська покинули Київську область, Юрій разом із побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
Воював за вільну Україну у складі 206-го батальону в складі Збройних сил України.
Давиденко нагадав, що Каракай загинув 18 серпня 2022 року внаслідок мінометного обстрілу на Південно-Бузькому напрямку на заході Херсонської області.
Станом на час публікації новини петиція набрала 19 684 голоси із 25 000 необхідних.
- 25 серпня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі попрощалися із загиблим військовим, блогером та активістом громадської організації “Справа Громад” Юрієм Каракаєм.
- 18 серпня, загинув військовий та активіст ГО “Справа Громад” Юрій Каракай. У перший же день широкомасштабного вторгнення він вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва, а потім відправився на фронт.