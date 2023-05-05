В Україні створили петицію про нагородження орденом "За мужність" загиблого військового та активіста ГО "Справа Громад" Юрія Каракая.

Про це йдеться на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

Автором петиції виступив Роман Давиденко. У тексті петиції він просить присвоїти орден “За мужність” військовослужбовцю Збройних сил України Юрію Каракаю.

Наголошується, що загиблий був активним учасником Майдану та Революції Гідності, а 24 лютого 2022 року вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва.

Після того, як російські війська покинули Київську область, Юрій разом із побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.

Воював за вільну Україну у складі 206-го батальону в складі Збройних сил України.

Давиденко нагадав, що Каракай загинув 18 серпня 2022 року внаслідок мінометного обстрілу на Південно-Бузькому напрямку на заході Херсонської області.

Станом на час публікації новини петиція набрала 19 684 голоси із 25 000 необхідних.