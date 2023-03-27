Електронну петицію з пропозицією заборонити соціальну мережу "TiкТок" на території України зареєстровано 24 березня 2023 року.

Відповідний документ з’явився на сайті електронних петицій до президента України.

Авторка петиції Наталія Карасьова пояснює своє прохання тим, що через цю платформу “йде багато російської пропаганди. Тому вона пропонує заборонити “TiкToк” хоча б на період війни.

“Так як зараз багато пропаганди йде через відео з “TiкToк”, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні”, – зауважила Карасьова в документі.

Варто додати, що для розгляду главою держави Володимиром Зеленським петиція повинна набрати понад 25 тисяч електронних підписів. Станом на 27 березня ініціатива набрала 4429 підписів. До закінчення збору голосів залишається 90 днів.

Додамо, що спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті написав, що у Китаї мають доступ до даних користувачів TikTok. Раніше керівництво застосунку заперечувало передачу даних користувачів китайському уряду.

Як повідомляли #Букви, наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.

Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах, Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.