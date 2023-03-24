Дружина командира "Азову" Катерина Прокопенко створила петицію з проханням започаткувати пам'ятну дату 20-го травня для вшанування захисників Маріуполя. Йдеться про день, коли згідно з наказом Верховного Головнокомандувача, з метою збереження життя бійців, оборона міста була припинена.

Про це йдеться у відповідній петиції, опублікованій на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Авторкою звернення є Катерина Прокопенко — керівниця Асоціації родин захисників “Азовсталі” та Фонду підтримки родин захисників “Азовсталі”, а також дружина командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Дениса Прокопенка.

На її думу оборона Маріуполя є унікальною операція, яка не має порівнянь в сучасній історії України. Крім того, у текст петиції вона наголосила, що битва за Маріуполь стала для українців “символом незламності”.

“Завдяки вірності та хоробрості солдат Маріупольського гарнізону, вдалось відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках та не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту”, — йдеться у зверненні.

Катерина зауважила, що в масштабах країни це дало змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння від західних партнерів, мобілізувати свіжі резерви, перейняти стратегічну ініціативу на всій лінії зіткнення та провести ряд успішних контрнаступальних операцій.

На тлі того, що сотні загиблих бійців віддали своє життя, а сотні інших поранені та ув’язнені в полоні заслуговують на пам’ятний день: “Прошу підтримати цю петицію”, — йдеться в тексті Прокопенко.

Станом на час публікації новини петиція отримала 21 774 підписи з 25 000 необхідних.