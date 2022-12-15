В Україні створили петицію з вимогою накласти вето на закон №8271, який посилює покарання для військовослужбовців ЗСУ.

Відповідна петиція опублікована на сайті офіційного представництва Президента України.

Її авторка наголосила, що завдяки закону командування отримує “безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент”.

“Людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира — не матиме права на м’якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи, особи засудженого та тяжкості правопорушення”, — йдеться в тексті петиції.

На думку ініціаторки цей закон вигідний у першу чергу Росії та її президенту: “Прошу Верховну раду ухвалити закон, який відповідатиме цінностям демократичної держави, за яку ми всі боремося та воюємо на смерть”, — наголосила авторка.

Петиція вже отримала 3 190 підписів з 25 тисяч необхідних.

Ініціаторка: Тетяна Костогризенко

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила низку законодавчих актів, зокрема законопроєкт №8271, який посилює відповідальність за воєнні злочини. Водночас представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону – надмірні й шкідливі.

Нардепка констатувала, що за перелічені воєнні злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.