Відповідна петиція опублікована на сайті офіційного представництва Президента України. 

Її авторка наголосила, що завдяки закону командування отримує “безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент”. 

“Людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира — не матиме права на м’якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи, особи засудженого та тяжкості правопорушення”, — йдеться в тексті петиції.

На думку ініціаторки цей закон вигідний у першу чергу Росії та її президенту: “Прошу Верховну раду ухвалити закон, який відповідатиме цінностям демократичної держави, за яку ми всі боремося та воюємо на смерть”, — наголосила авторка.

Петиція вже отримала 3 190 підписів з 25 тисяч необхідних. 

Ініціаторка: Тетяна Костогризенко

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила низку законодавчих актів, зокрема законопроєкт №8271, який посилює відповідальність за воєнні злочини. Водночас представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону – надмірні й шкідливі.

Нардепка констатувала, що за перелічені воєнні злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.