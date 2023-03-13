Про це повідомили в електронних петиціях.

Станом на момент публікації ініціатива зібрала понад 1 тисячу підписів з 25 тисяч необхідних. Автор Артем Татарчук зазначив, що запровадження кримінальної відповідальності в Україні може “буде наступним кроком до визнання цієї події іншими державами та до покарання країни і людей, які це скоїли”.

“Цією петицією просимо президента України про впровадження кримінальної відповідальності за заперечення факту Голодоморів 1920, 1930 та 1940 років, як геноциду української нації, та ввести покарання з обмеженням волі”, — йдеться у повідомленні.

Довідка. В Україні відбулися три Голодомори: у 1921-1923, 1932—1933 та 1946-1947 роках.

Перший Голодомор відомий, як масове знищення корінного українського населення з ознаками етнічної чистки шляхом голоду у південних губерніях. Також вважається, що це були перші спроби режиму придушити повстанський рух в українському селі за допомогою терору голодом. Він був спричинений вивезенням хліба владою СРСР, на тлі посухи та неврожаю на Кубані та Поволжі.

Наймасштабнішим став акт геноциду українського народу у 1932—1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Згідно з рішенням Апеляційного суду від січня 2010 року про визнання Голодомору геноцидом вказується цифра у 3 млн 94 тисяч загиблих, але деякі історики сперечаються, що цифра може бути набагато більшою. Причиною геноциду став спротив українців радянській колективізації сільського господарства і небажання перебувати під владою Москви.

Комуністична диктатура спричинила масовий голод в Українській РСР у 1946-1947 роках. Він відбувся не скільки повоєнним неврожаєм, як рішенням Політбюро забрати в селян залишки зерна і продати чи подарувати його “братнім режимам”. Наприклад, до сучасної Румунії вивезли 350 тисяч тонн зерна, до Чехословацької республіки 600 тисяч тонн зерна, а Польські республіка отримала 900 тисяч тонн хліба. Попри штучний голод від селян вимагали безумовного виконання плану хлібозаготівель, які потім вилучали.

Десятиліттями в СРСР тема Голодомору була табуйованою. Комуністичний режим суворо забороняв навіть говорити про голод. Дослідження трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття.