Премія імені Георгія Ґонґадзе, Український PEN, а також Інститут масової інформації (ІМІ) створили Платформу пам’яті журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться на сайті [Rec]вієм.

На інтерактивній мапі зібрані дані про 48 медійників, які загинули після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

“[…] було вбито понад 40 українських та іноземних журналістів. На жаль, ця цифра зростає, адже війна досі триває. Цим проєктом ми вшановуємо пам’ять журналістів, які хотіли її зупинити”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про фотожурналіста

Макса Левіна

, оператора Fox News

Пʼєра Закшевського

, співробітника Time

Брента Рено

, журналіста французького телеканалу BFM TV

Фредеріка Леклера

, а також литовського режисера

Мантаса Кведаравічюса

, якого розстріляли російські військові під час знімання документальної стрічки в Маріуполі.

Крім того, зібрана інформація про тих, хто загинув під час російських обстрілів в окупації чи на фронті.