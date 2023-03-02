Про це йдеться на сайті [Rec]вієм.

На інтерактивній мапі зібрані дані про 48 медійників, які загинули після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

“[…] було вбито понад 40 українських та іноземних журналістів. На жаль, ця цифра зростає, адже війна досі триває. Цим проєктом ми вшановуємо пам’ять журналістів, які хотіли її зупинити”, — йдеться в повідомленні.

Карта загиблих журналістів після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року / Скриншот: [Rec]вієм

Зокрема йдеться про фотожурналіста Макса Левіна, оператора Fox News Пʼєра Закшевського, співробітника Time Брента Рено, журналіста французького телеканалу BFM TV Фредеріка Леклера, а також литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого розстріляли російські військові під час знімання документальної стрічки в Маріуполі.

Інформація про загиблу Віру Гирич, продюсерку “Радіо Свобода” / Скриншот: [Rec]вієм

Крім того, зібрана інформація про тих, хто загинув під час російських обстрілів в окупації чи на фронті.