Про це йдеться на сайті [Rec]вієм.
На інтерактивній мапі зібрані дані про 48 медійників, які загинули після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Зокрема йдеться про фотожурналіста Макса Левіна, оператора Fox News Пʼєра Закшевського, співробітника Time Брента Рено, журналіста французького телеканалу BFM TV Фредеріка Леклера, а також литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого розстріляли російські військові під час знімання документальної стрічки в Маріуполі. Крім того, зібрана інформація про тих, хто загинув під час російських обстрілів в окупації чи на фронті.
“[…] було вбито понад 40 українських та іноземних журналістів. На жаль, ця цифра зростає, адже війна досі триває. Цим проєктом ми вшановуємо пам’ять журналістів, які хотіли її зупинити”, — йдеться в повідомленні.
- Українські журналісти та правозахисні організації закликали президента України Володимира Зеленського позбавити державних нагород, а саме почесного звання “Заслужений журналіст України” тих медійників, які зрадили Україну і роками поширювали російську пропаганду.
- За даними Національної спілки журналістів України, з початку повномасштабної війни внаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло 43 медійники.