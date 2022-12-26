НБУ разом з системними банками створили спільну мережу з тисячі відділень. Вони працюватимуть у випадку тривалих відключень світла.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Банківська мережа матиме назву POWER BANKING. За ініціативою НБУ буде створено відділення, які будуть надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Мережа буде забезпечена альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку. Зокрема вони повинні мати посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

На сьогодні мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків. Їхні відділення стали основою цієї мережі. Також до проєкту залучають вже інших учасників банківського ринку.

По всій Україні оснащено понад 1 тисячу відділень. З них близько 80% – це відділення системно важливих банків. У них можна буде отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.

У POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Українці зможуть “зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу” у банкоматі будь-якого банку мережі.

Знайти відділення можна за посиланням. Вони регулярно оновлюються на окремій вебсторінці НБУ.