Про це повідомляє Інтернет-асоціація України з посиланням на розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв’язку.

До 2 березня українські інтернет-провайдери мали встановити систему блокування доступу до вебресурсів, яка кожні 15 хвилин автоматично завантажує на сервер провайдера з вказаного в розпорядженні ресурсу перелік інтернет-адрес для автоматичного блокування.

“Інформація про користувача, який намагався зайти на “заборонені” ресурси, автоматично фіксується і передається до відповідних державних органів. І хоча система декларується для протидії фішингу, вона може бути використана для блокування довільної кількості інтернет-ресурсів”, — йдеться в повідомленні ІнАУ.

Також в ІнАУ направили звернення президенту України, секретарю РНБО, голові СБУ, начальникам ГШ ЗСУ та ГРУ МО про “неприйнятні ризики для національної безпеки України через запровадження системи автоматичного блокування інтернет-ресурсів”.

На думку ІнАУ, ця система створює централізований механізм автоматичного блокування доступу користувачів до необмеженого переліку інтернет-ресурсів.

“Важко переоцінити негативні наслідки для України в разі отримання ворогом доступу до цього механізму. Під приводом протидії фішинговим сайтам закладається потужна загроза, по суті “троянський кінь”” — додали в повідомленні.

Зважаючи на зазначене, в ІнАУ закликали скасувати Розпорядження від 30.01.2023 №67/850 або принаймні тимчасово зупинити його виконання до фахової оцінки можливих загроз, яка має здійснитися за участі професійних представників сфери електронних комунікацій, а також опрацювання альтернативних шляхів протидії фішингу з прийнятним рівнем ризику.

“Такі механізми існують в цивілізованих країнах”, — йдеться в заяві ІнАУ.

Зауважимо, що централізовані системи блокування інтернет-ресурсів існують, до прикладу, в Китаї та РФ.

Зокрема, в КНР блокують новинні сайти, наприклад The New York Times, The Independent, Bloomberg, BBC. Також під забороною опинилися Wikipedia, Instagram, Twitter, Google+, Facebook та Google. Така система в Китаї почала працювати у 2003 році. Вона фільтрує контент в інтернеті та офіційно називається так званим “Золотим щитом”, або ж Національним інформаційним проєктом із громадської безпеки.

Водночас у РФ всіляко блокується контент, пов’язаний з війною в Україні, або ресурси, що його поширювали. У такий спосіб, на території країни-агресора заблоковани соціальні мережі компанії Meta. Йдеться про Facebook та Instagram, які раніше Роскомнагляд визнав “екстреміськими”.