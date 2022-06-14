Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію "Наші". Її очолював колишній народний депутат Євген Мураєв.

Про це повідомив рух “Чесно“.

Партію заборонили, оскільки Мін’юст вважає її проросійською. Засідання проводилося за участі представників позивача від Мін’юсту та СБУ. Цього разу засідання було закритим, а представники партії були відсутні.

Згідно з рішенням суду, майно партії та всіх її організацій передається державі. У Верховному Суді можливо буде оскаржити рішення. Аналогічна санкція торкнулася партії “Справедливість та розвиток”.

Зазначимо, що партію “Наша” створили 19 лютого 2015 року під назвою Політична партія “Перемога”. Її кілька разів перейменовували, а сучасну назву вона набула 21 вересня 2018 року.

Євген Мураєв раніше розповідав про нібито громадянську війну в Україні, звинувачував Київ в анексії Криму та інших “провокаціях Росії”. У перший день вторгнення засудив Україну у своєму Facebook-дописі. Він закликав українську владу до “вже не компромісу, а капітуляції”. За деякими даними він перебуває за межами України.