Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію “Опозиційна платформа — За життя”. Суд задовільнив позов Міністерства юстиції.

Про це повідомив рух “Чесно“.

Згідно з рішенням суду, майно “ОПЗЖ” передадуть державі. Рішення можна буде оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

Розгляд справи відбувся ще 16 червня, але тоді не встигли ухвалити рішення та оголосили перерву до понеділка. До слова, політсила стала першою, яка захищалася та брала участь у розгляді справи.

На засідання не допустили журналістів, тому аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду. Зазначимо, що “ОПЗЖ” мала значні представництва у місцевих радах. Політсила стала вже 11-ю серед партій, які заборонили в судовому порядку через проросійські ідеологію та\чи діяльність.