Про це повідомив рух “Чесно“.
Згідно з рішенням суду, майно “ОПЗЖ” передадуть державі. Рішення можна буде оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.
Розгляд справи відбувся ще 16 червня, але тоді не встигли ухвалити рішення та оголосили перерву до понеділка. До слова, політсила стала першою, яка захищалася та брала участь у розгляді справи.
На засідання не допустили журналістів, тому аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду. Зазначимо, що “ОПЗЖ” мала значні представництва у місцевих радах. Політсила стала вже 11-ю серед партій, які заборонили в судовому порядку через проросійські ідеологію та\чи діяльність.
- Нагадаємо, восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ). Згідно з рішенням, державі буде передано майно політсили і всіх її організацій.
- Львівський Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив партію “Соціалісти”. Раніше її визнали проросійською Рада національної безпеки та оборони і Мін’юст.
- Віднині в Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”. Оприлюднено відповідне рішення Восьмого апеляційного суду.
- Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію “Наші”. Її очолював колишній народний депутат Євген Мураєв.