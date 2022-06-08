Копію рішення суду опублікувала громадська організація “Чесно”.

У рішенні зазначається, що Восьмий апеляційний адміністративний суд вирішив заборонити політичну партію “Опозиційний блок”.

Майно та кошти партії, а також усіх її регіональних “філій” та структурних утворень суд вирішив передати у власність державі.

Водночас зазначається, що позов Міністерства юстиції задоволено лише частково.

Як повідомив аналітик організації Ігор Фещенко, засідання суду було формально відкритим, однак журналістів до нього не допустили без пояснення причин.

На думку лідерки руху Віти Думанської, заборона партії не дасть бажаного результату. Необхідно, за її словами, здійснювати індивідуальний підхід до зрадників та колаборантів, які створюють проросійські політичні об’єднання.