В Україні розпочато перший судовий процес щодо воєнних злочинів російських солдатів. 21-річного окупанта Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві жителя Сумської області — 62-річного Олександра Шеліпова.

Про це повідомили #Букви.

Перше засідання відбулося 13 травня, але воно тривало лише сім хвилин, тому де-факто воно пройшло тільки сьогодні. Проводить судовий процес колегія Солом′янського районного суду Києва. Під час нього росіянин визнав свою провину повністю та заявив, що готовий надати свідчення у справі.

Розгляд справи продовжать завтра о 12:00. Одна з причин перенесення справи полягає у тому, що у кімнаті суду не вистачило місця для всіх представників медіа.

Служба безпеки України раніше розповсюдила відео, де 21-річний російський військовий розповів, що вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумщини. Тоді чоловік вів узбіччям дороги велосипед.

Ворожу колону розбили Збройні сили України, але під час втечі Шишимарін разом з чотирма військовими обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На автівці вони заїхали до села, де побачити Олександра Шеліпова, котрий повертався додому, та вбили, щоб той не розповів про окупантів ЗСУ.

62-річного чоловіка застрелили в декількох десятках метрів від свого будинку. Підозрюваний заявив, що вони рухалися до Сум, аби залякувати український народ.

Вадима Шишимаріна звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, а також в умисному вбивстві. Йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.