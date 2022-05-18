Про це повідомили #Букви.
Перше засідання відбулося 13 травня, але воно тривало лише сім хвилин, тому де-факто воно пройшло тільки сьогодні. Проводить судовий процес колегія Солом′янського районного суду Києва. Під час нього росіянин визнав свою провину повністю та заявив, що готовий надати свідчення у справі.
Розгляд справи продовжать завтра о 12:00. Одна з причин перенесення справи полягає у тому, що у кімнаті суду не вистачило місця для всіх представників медіа.
Служба безпеки України раніше розповсюдила відео, де 21-річний російський військовий розповів, що вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумщини. Тоді чоловік вів узбіччям дороги велосипед.
Ворожу колону розбили Збройні сили України, але під час втечі Шишимарін разом з чотирма військовими обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На автівці вони заїхали до села, де побачити Олександра Шеліпова, котрий повертався додому, та вбили, щоб той не розповів про окупантів ЗСУ.
62-річного чоловіка застрелили в декількох десятках метрів від свого будинку. Підозрюваний заявив, що вони рухалися до Сум, аби залякувати український народ.
Вадима Шишимаріна звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, а також в умисному вбивстві. Йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.
- Нагадаємо, російські війська, що тимчасово окупували в період з кінця лютого до кінця березня 2022 року значну частину Київської та Чернігівської областей на північному сході України, влаштовували позасудові страти цивільного населення, катували та чинили інші протизаконні дії, які мають очевидні ознаки воєнних злочинів.
- Намагання російських загарбників відновити централізоване водопостачання у Маріуполі може перетворитись на екологічну катастрофу для міста, адже без повноцінної системи водовідведення та очищування стоків каналізаційні води будуть виливатись просто на вулиці, що спричинить зростання інфекційних захворювань серед населення.
- Російського гімнаста Івана Куляка, якого за межами РФ критикували за демонстрацію символу Z під час нагородження поруч з українським спортсменом, дискваліфіковано на рік. Під час змагань росіянин зайняв третє місце, тож він має повернути медаль.