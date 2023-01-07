В Україні судитимуть агента РФ, який провів понад 120 одиниць техніки росіян територією Сумщини в напрямку Києва

Жителя Сумської області судитимуть за те, що він провів понад 120 одиниць техніки російських армійців по території регіону в напрямку Києва.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Відтак, Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів.

Під час слідства було встановлено, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки росіян по території Сумської області.

Загалом зрадник встиг провести більш як 120 одиниць ворожої техніки. Після звільнення Сумської області від російських загарбників чоловік продовжив співпрацювати із представником Збройних сил РФ.

За даними правоохоронців, він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів передавав своєму російському куратору координати українських військових об’єктів.

Зазначимо, що нещодавно під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали ще одного поплічника ворога, який допомагав російським армійцям будувати блокпости на окупованій частині Харківщини.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у широкомасштабній війні проти України. За це його призначили керівником створеного агресором місцевого “дорожно-ремонтного предприятия”.

Перебуваючи на посаді він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт.

Крім цього, колаборант давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський “триколор”. Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови.