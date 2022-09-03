Офісом генерального прокурора України було направлено до суду обвинувальний акт щодо генерал-полковника російської армії, який керував військовою операцією під час спроби захоплення території Київської області із західного напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Командувач східного військового округу Росії брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію північних областей України. Також він керував військовою операцією під час захоплення Київської області.

Правоохоронці встановили, що високопосадовець російської армії 24 лютого 2022 року віддав наказ про повномасштабне вторгнення на територію України підпорядкованому особовому складу, який у той час перебував на території Білорусії.

Крім того, було з’ясовано, що в березні 2022 року генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району та із захопленого загарбниками дитячого садка керував бойовими діями. Також у селі Катюжанка він вручав російським військовим державні нагороди для підвищення їх морального духу.

“Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт щодо генерал-полковника Збройних сил РФ. Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі”, – наголосили у Нацполіції.