Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що військовий зрадив присязі на вірність народові України у 2014 році. Фігурант залишився на окупованій РФ території та відмовився передислоковуватися до Миколаївської області.
Чоловік присягнув Росії та продовжив службу у флоті країни-агресора. У 2022 році під командуванням обвинуваченого з “Адмірала Макарова” здійснювали запуски ракет по півдню України.
Дезертиру оголосили підозру ще у червні. Спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана II рангу військової частини Криму та нині командира російського фрегата “Адмірал Макаров” завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.
Колишній український військовий обвинувачується в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.
- Військові комісаріати з Московської та Ленінградської областей РФ, зокрема Москви та Санкт-Петербургу, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих мешканців. Призваними під час прихованої мобілізації “москвичами” та “пітерцями” будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму.