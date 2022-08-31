Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що військовий зрадив присязі на вірність народові України у 2014 році. Фігурант залишився на окупованій РФ території та відмовився передислоковуватися до Миколаївської області.

Чоловік присягнув Росії та продовжив службу у флоті країни-агресора. У 2022 році під командуванням обвинуваченого з “Адмірала Макарова” здійснювали запуски ракет по півдню України.

Дезертиру оголосили підозру ще у червні. Спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана II рангу військової частини Криму та нині командира російського фрегата “Адмірал Макаров” завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Колишній український військовий обвинувачується в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.