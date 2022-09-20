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19 вересня

В Україні судитимуть трьох росіян за жорстоке поводження з мирними під час окупації Ягідного

В Україні судитимуть трьох військових збройних сил РФ, які жорстоко поводилися з цивільними мешканцями села Ягідне Чернігівської області та брали участь в його окупації.

Вівторок, 20 вересня 2022, 13:41
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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

Росіяни служили у взводах мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил Республіки Тива. Зазначається, зі зброєю в руках вони насильно вдиралися до будинків й автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися дорослі та діти.

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Водночас обвинувачені виводили місцевих на вулицю за мінусової температури та змушували роздягатися за присутності жінок та дітей: “Виявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю”, — йдеться в повідомленні.

Також вороги незаконно позбавили волі місцевих, замкнувши їх на три дні у льосі власного дому.

Наразі їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Теги: війна, військові злочини РФ, російська агресія, російсько-українська війна, суд, Ягідне

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