В Україні судитимуть трьох росіян за жорстоке поводження з мирними під час окупації Ягідного

В Україні судитимуть трьох військових збройних сил РФ, які жорстоко поводилися з цивільними мешканцями села Ягідне Чернігівської області та брали участь в його окупації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

Росіяни служили у взводах мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил Республіки Тива. Зазначається, зі зброєю в руках вони насильно вдиралися до будинків й автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися дорослі та діти.

Водночас обвинувачені виводили місцевих на вулицю за мінусової температури та змушували роздягатися за присутності жінок та дітей: “Виявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю”, — йдеться в повідомленні.

Також вороги незаконно позбавили волі місцевих, замкнувши їх на три дні у льосі власного дому.

Наразі їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.