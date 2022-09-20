В Україні судитимуть трьох росіян за жорстоке поводження з мирними під час окупації Ягідного

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.
Росіяни служили у взводах мінометної батареї 2 механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил Республіки Тива. Зазначається, зі зброєю в руках вони насильно вдиралися до будинків й автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися дорослі та діти.
Водночас обвинувачені виводили місцевих на вулицю за мінусової температури та змушували роздягатися за присутності жінок та дітей: “Виявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю”, — йдеться в повідомленні.
Також вороги незаконно позбавили волі місцевих, замкнувши їх на три дні у льосі власного дому.
Наразі їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
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