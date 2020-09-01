У вівторок, 1 вересня, в усіх школах України відзначають День знань. Традиційно, в цей день проходили святкові лінійки, але в умовах епідемії коронавірусу формат довелося змінити.

#Букви нагадують про правила навчання в умовах епідемії.

В Україні, як і в багатьох країнах пострадянського простору 1 вересня відзначають День знань. Це традиційний початок навчального року. Але якщо школярі в цей день ще відпочивають, то студенти починають вчитися.

День знань – історія свята

На території України День знань почали відзначати ще за часів СРСР, з 1984 року. В цей день на майданчиках біля загальноосвітніх шкіл лунав дзвінок, як символ початку навчання після тривалих літніх канікул.

В історії незалежної України День знань зафіксували в законі про загальну середню освіту, прийнятому в травні 1999 року.

1 вересня – робочий день. Якщо ця дата випадає на вихідний, то свято переносять на понеділок.

Згідно з традиціями, в цей день учні та їх батьки дарують вчителям квіти або цукерки, вітають з початком навчального року. У школах проводиться перший святковий урок. Його також називають “Уроком миру”.

День знання в умовах НУШ

У 2018 році стартував проект “Нова українська школа” (НУШ). В рамках цього проекту в багатьох школах відмовилися від проведення лінійок, замінюючи їх іншими заходами для школярів і батьків.

День знань в умовах епідемії коронавірусу

Міністерство освіти і науки рекомендувало школам відмовитися від проведення лінійки на 1 вересня 2020 року, з огляду на рівень захворюваності коронавірусом і заборону на проведення масових заходів.

При цьому, керівник Держпродпотребслужби Олег Рубан запевнив, що лінійки проводити можна, якщо школи – в “зеленій” або “жовтої” зонах, але з дотриманням усіх норм і правил.

У Києві лінійки не проводили. Раніше виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський заявив, що в цьому році в умовах карантину їх не буде. Кожна школа обирає ту форму свята, яку можна реалізувати в рамках заходів безпеки, що діють в місті.

Яким же буде свято в школах? Міносвіти рекомендує провести зі школярами “Урок миру” про правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу.

На сторінці міністерства на Facebook опублікували плани таких уроків, які повинні допомогти учням дізнатися нові правила і розвінчати міфи про COVID-19.

Школярам розкажуть про правила респіраторної гігієни, проінформують про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію.

Умови навчання в школах з 1 вересня

Протиепідемічні заходи розроблені для закладів позашкільної, загальної середньої, фахової передвищої освіти, а також профтехів і вишів.

Варто відзначити, що з 1 вересня навчальний рік починається у всіх школах України, за винятком шкіл у регіонах із “червоної” зони карантину.

Масковий режим

Вхід до приміщень закладів освіти буде можливий лише за наявності захисної маски або респіратора.

Під час занять маски і респіратори можна не використовувати, але їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями установи.

Водночас для учнів 1-4 класів вхід до школи і пересування нею дозволяється без маски або респіратора.

У регіонах із “помаранчевої” зони карантину педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.

Температурний скринінг вчителів і опитування про самопочуття

Персонал закладу освіти допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка і після безконтактної термометрії. У разі виявлення температури вище 37,2℃ чи ознак гострого респіраторного захворювання працівник не допускається до установи.

Перед початком занять педагоги повинні опитати учнів або студентів про їхнє самопочуття і наявність симптомів коронавірусу COVID-19. Якщо виявлені ознаки респіраторної хвороби, такого учня або студента необхідно тимчасово ізолювати в спеціальному приміщенні, після чого про випадок інформують батьків, і приймається рішення про направлення до закладу охорони здоров’я.

У разі підтвердження хвороби COVID-19 у одного з учнів (студентів), весь клас (група) буде відправлятися на самоізоляцію.

У навчальних закладах необхідно:

• організувати місця для обробки рук антисептиками на всіх входах, позначити їх яскравими покажчиками та інструкціями про правила дезінфекції рук;

• забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук у санітарних кімнатах;

• забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками – біля входу в установу, в коридорах і санвузлах;

• обладнати медичні пункти необхідними засобами – безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту і т.д.;

• розмістити плакати, банери про респіраторну гігієну й етикет кашлю;

• обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщення, крім необхідних для функціонування установ;

• створити можливості для організованого пересування установою: використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виділити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

• очистити та дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, поручні і т.д. після занять наприкінці робочого дня;

• проводити провітрювання протягом не менше 10 хв після кожного заняття;

• пересування учнів (студентів) між кабінетами й аудиторіями необхідно мінімізувати (протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одній аудиторії/кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін, передбачити в розкладі можливість визначати різний час початку і закінчення занять для різних класів і груп);

• по можливості заняття можна проводити на відкритому повітрі.

Харчування

Під час карантину забороняється організація харчування за типом “шведського столу” і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.

Під час харчування відстань між столами повинна складати не менше 1,5 м, а за столом повинні знаходитися не більше 4 осіб.

У разі неможливості забезпечити дітей гарячим харчуванням необхідно організувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції.

Перевезення дітей

Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей і співробітників установи освіти в шкільному транспорті.

Так, перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами і антисептиками для рук, щодня контролювати їхній стан здоров’я і не допускати до роботи осіб із ознаками гострої респіраторної хвороби та температурою вище 37,2℃.

Салон транспорту необхідно дезінфікувати наприкінці робочої зміни.

Вхід до салону автотранспорту здійснюється при наявності захисної маски/респіратора.

Кількість пасажирів повинна бути в межах кількості місць для сидіння.