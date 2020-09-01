#Букви нагадують про правила навчання в умовах епідемії.
В Україні, як і в багатьох країнах пострадянського простору 1 вересня відзначають День знань. Це традиційний початок навчального року. Але якщо школярі в цей день ще відпочивають, то студенти починають вчитися.
День знань – історія свята
На території України День знань почали відзначати ще за часів СРСР, з 1984 року. В цей день на майданчиках біля загальноосвітніх шкіл лунав дзвінок, як символ початку навчання після тривалих літніх канікул.
В історії незалежної України День знань зафіксували в законі про загальну середню освіту, прийнятому в травні 1999 року.
1 вересня – робочий день. Якщо ця дата випадає на вихідний, то свято переносять на понеділок.
Згідно з традиціями, в цей день учні та їх батьки дарують вчителям квіти або цукерки, вітають з початком навчального року. У школах проводиться перший святковий урок. Його також називають “Уроком миру”.
День знання в умовах НУШ
У 2018 році стартував проект “Нова українська школа” (НУШ). В рамках цього проекту в багатьох школах відмовилися від проведення лінійок, замінюючи їх іншими заходами для школярів і батьків.
День знань в умовах епідемії коронавірусу
Міністерство освіти і науки рекомендувало школам відмовитися від проведення лінійки на 1 вересня 2020 року, з огляду на рівень захворюваності коронавірусом і заборону на проведення масових заходів.
При цьому, керівник Держпродпотребслужби Олег Рубан запевнив, що лінійки проводити можна, якщо школи – в “зеленій” або “жовтої” зонах, але з дотриманням усіх норм і правил.
У Києві лінійки не проводили. Раніше виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський заявив, що в цьому році в умовах карантину їх не буде. Кожна школа обирає ту форму свята, яку можна реалізувати в рамках заходів безпеки, що діють в місті.
Яким же буде свято в школах? Міносвіти рекомендує провести зі школярами “Урок миру” про правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу.
На сторінці міністерства на Facebook опублікували плани таких уроків, які повинні допомогти учням дізнатися нові правила і розвінчати міфи про COVID-19.
Школярам розкажуть про правила респіраторної гігієни, проінформують про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію.
Умови навчання в школах з 1 вересня
Протиепідемічні заходи розроблені для закладів позашкільної, загальної середньої, фахової передвищої освіти, а також профтехів і вишів.
Варто відзначити, що з 1 вересня навчальний рік починається у всіх школах України, за винятком шкіл у регіонах із “червоної” зони карантину.
Масковий режим
Вхід до приміщень закладів освіти буде можливий лише за наявності захисної маски або респіратора.
Під час занять маски і респіратори можна не використовувати, але їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями установи.
Водночас для учнів 1-4 класів вхід до школи і пересування нею дозволяється без маски або респіратора.
У регіонах із “помаранчевої” зони карантину педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.
Температурний скринінг вчителів і опитування про самопочуття
Персонал закладу освіти допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка і після безконтактної термометрії. У разі виявлення температури вище 37,2℃ чи ознак гострого респіраторного захворювання працівник не допускається до установи.
Перед початком занять педагоги повинні опитати учнів або студентів про їхнє самопочуття і наявність симптомів коронавірусу COVID-19. Якщо виявлені ознаки респіраторної хвороби, такого учня або студента необхідно тимчасово ізолювати в спеціальному приміщенні, після чого про випадок інформують батьків, і приймається рішення про направлення до закладу охорони здоров’я.
У разі підтвердження хвороби COVID-19 у одного з учнів (студентів), весь клас (група) буде відправлятися на самоізоляцію.
У навчальних закладах необхідно:
• організувати місця для обробки рук антисептиками на всіх входах, позначити їх яскравими покажчиками та інструкціями про правила дезінфекції рук;
• забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук у санітарних кімнатах;
• забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками – біля входу в установу, в коридорах і санвузлах;
• обладнати медичні пункти необхідними засобами – безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту і т.д.;
• розмістити плакати, банери про респіраторну гігієну й етикет кашлю;
• обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщення, крім необхідних для функціонування установ;
• створити можливості для організованого пересування установою: використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виділити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;
• очистити та дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, поручні і т.д. після занять наприкінці робочого дня;
• проводити провітрювання протягом не менше 10 хв після кожного заняття;
• пересування учнів (студентів) між кабінетами й аудиторіями необхідно мінімізувати (протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одній аудиторії/кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін, передбачити в розкладі можливість визначати різний час початку і закінчення занять для різних класів і груп);
• по можливості заняття можна проводити на відкритому повітрі.
Харчування
Під час карантину забороняється організація харчування за типом “шведського столу” і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.
Під час харчування відстань між столами повинна складати не менше 1,5 м, а за столом повинні знаходитися не більше 4 осіб.
У разі неможливості забезпечити дітей гарячим харчуванням необхідно організувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції.
Перевезення дітей
Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей і співробітників установи освіти в шкільному транспорті.
Так, перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами і антисептиками для рук, щодня контролювати їхній стан здоров’я і не допускати до роботи осіб із ознаками гострої респіраторної хвороби та температурою вище 37,2℃.
Салон транспорту необхідно дезінфікувати наприкінці робочої зміни.
Вхід до салону автотранспорту здійснюється при наявності захисної маски/респіратора.
Кількість пасажирів повинна бути в межах кількості місць для сидіння.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що в регіонах із “помаранчевої” карантинної зони вчителі викладатимуть у школах у захисних щитках для обличчя.
- МОЗ України не бачить підстав для масового тестування вчителів на COVID-19 перед початком навчального року.