В Україні відсьогодні терміналами Starlink може користуватися будь-хто охочий. Раніше вони були призначені лише для об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рішення ухвалив регулятор у сферах електронної комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Відповідну рекомендацію скерували до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Ініциатива передбачає, що усі охочі можуть користуватися супутниковими терміналами системи SpaceX Starlink. Усі категорії користувачів матимуть до них доступ на період дії режиму воєнного стану.

Також до Плану використання радіочастотного ресурсу України внесли зміни. Вони передбачають унормування умов роботи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.