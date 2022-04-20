Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Рішення ухвалив регулятор у сферах електронної комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Відповідну рекомендацію скерували до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
Ініциатива передбачає, що усі охочі можуть користуватися супутниковими терміналами системи SpaceX Starlink. Усі категорії користувачів матимуть до них доступ на період дії режиму воєнного стану.
Також до Плану використання радіочастотного ресурсу України внесли зміни. Вони передбачають унормування умов роботи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.
“Кілька годин тому було прийнято рішення, що дозволяє використовувати термінали усім громадянам України та всім органам і підприємствам будь-якої форми власності”, – додав голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.
- Нагадаємо, в Україні розпочали роботу над відкриттям представництва Starlink. Ще на початку повномасштабного вторгнення міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Starlink.
- Ще 3 березня термінали для супутникового інтернету Starlink, що прибули в Україну, готували до експлуатації.