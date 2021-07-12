В Україні тепер доступний сервіс Shorts — аналог TikTok від YouTube 

Про це повідомляють #Букви.

На початку року компанія запустила новий формат на платформі — YouTube Shorts. Інтерфейс та формат нагадують популярний додаток TikTok: відео вертикальні, стрічка з роликами безкінечна, праворуч — панель з лайками і коментарями.

З 18 березня ця функція стала доступною у США. Тепер, як повідомляється на сайті довідника YouTube, функція Shorts, хоча все ще перебуває на етапі бета-тестування, стала доступною для користувачів з усіх країн.

Щоправда, створювати і завантажувати ролики у цьому форматі все ще можуть не всі. Користувачі з України такої можливості ще не отримали.

Для перегляду наразі доступно чимало англомовних та російськомовних роликів. Чимало відео завантажені з TikTok.