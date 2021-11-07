В Україні тестуватимуть таблетки проти COVID-19

В Україні проведуть клінічні випробування таблеток проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck.

Про це свідчить наказ Міністерства охорони здоров’я від 4 листопада.

Як зазначається у додатку до наказу, пігулки тестуватимуть серед людей, які контактували або живуть з хворим на коронавірус.

Зокрема, серед тих, хто контактував з хворими, тестуватимуть препарат виробництва Pfizer — “Ритонавір”.

Таблетки виробництва Merck із “MK4482 – 013” випробуватимуть на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради серед тих, хто проживає із хворими на коронавірус.

Нагадаємо, що Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила потенційно революційні противірусні пігулки проти COVID-19. Йдеться про препарат “Молнупіравір” виробництва компаній Merck, Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics.

Його рекомендують приймати якнайшвидше після позитивного результату тесту на COVID-19 та протягом п’яти днів з моменту появи симптомів.