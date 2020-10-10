Станом на суботу, 10 жовтня, тільки в Кіровоградській області можна послаблювати карантинні обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті МОЗ України.

Крім Кіровоградської в країні немає областей, де можна було б пом’якшити карантин.

В інших регіонах, в тому числі в місті Київ, перевищено мінімальний рівень захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення.

Так, в Кіровоградській області цей показник становить 23,6. В інших областях він становить від 79 до 290 хворих на 100 тис. населення.