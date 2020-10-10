Про це повідомляється на сайті МОЗ України.
Крім Кіровоградської в країні немає областей, де можна було б пом’якшити карантин.
В інших регіонах, в тому числі в місті Київ, перевищено мінімальний рівень захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення.
Так, в Кіровоградській області цей показник становить 23,6. В інших областях він становить від 79 до 290 хворих на 100 тис. населення.
- Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.