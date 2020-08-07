Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1852 людини, з них 33 – за останню добу.
Одужали вже 43 055 людей, за добу – 531.
Найбільше нових випадків виявили у Києві – 186, Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 131, Рівненській області – 100.
Нагадаємо, попередній антирекорд було зафіксовано 6 серпня – тоді за добу було виявлено 1318 випадків COVID-19.
5 серпня в Україні виявили 1271 нового хворого на COVID-19 за добу.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.