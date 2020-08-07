В Україні станом на 7 серпня підтверджено 78 261 випадок COVID-19. За добу виявили 1453 нових випадки, що є абсолютним рекордом з початку епідемії в країні.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1852 людини, з них 33 – за останню добу.

Одужали вже 43 055 людей, за добу – 531.

Найбільше нових випадків виявили у Києві – 186, Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 131, Рівненській області – 100.

Нагадаємо, попередній антирекорд було зафіксовано 6 серпня – тоді за добу було виявлено 1318 випадків COVID-19.

5 серпня в Україні виявили 1271 нового хворого на COVID-19 за добу.