В Україні станом на 31 липня підтверджено 69 884 випадки COVID-19, за добу - 1090 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 147, Івано-Франківській області – 111 та Києві – 110.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1693 людини, з них 20 – за останню добу.

Одужали вже 38 752 людини, за добу – 598.