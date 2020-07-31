Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 147, Івано-Франківській області – 111 та Києві – 110.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1693 людини, з них 20 – за останню добу.
Одужали вже 38 752 людини, за добу – 598.
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